Последствия пандемии будут ощущаться деситялетиями

По мнению главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, последствия пандемии коронавируса будут ощущаться человечество десятилетиями. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Пандемия — это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий»,
— заявил Гебрейесус.
Он также отметил, что полгода назад ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, хотя на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев заражения COVID-19 на Земле и ни одного летального исхода за пределами Китая.
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