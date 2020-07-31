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Глава ВОЗ заявил, что последствия пандемии будут ощущаться деситялетиями 

Анастасия Иванова 33 минуты назад
Последствия пандемии будут ощущаться деситялетиями
Фото: РИА Новости
По мнению главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, последствия пандемии коронавируса будут ощущаться человечество десятилетиями. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пандемия — это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий»,

— заявил Гебрейесус.
Он также отметил, что полгода назад ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, хотя на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев заражения COVID-19 на Земле и ни одного летального исхода за пределами Китая.
Ранее «Рамблер» писал о факторе, который увеличивает риск смерти от коронавируса.
Коронавирус , ВОЗ
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