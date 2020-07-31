Последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться человечеством десятилетиями, сообщает "Интерфакс".

"Пандемия — это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий",

— заявил Гебрейесус.

Он отметил, что полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, при том, что на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев заражения коронавирусом на Земле и ни одно летального исхода за пределами Китая.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.