Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава ВОЗ заявил, что последствия пандемии будут ощущаться деситялетиями 

Газета.Ru 54 минуты назад
Последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями
Фото: Газета.Ru
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться человечеством десятилетиями, сообщает "Интерфакс".

"Пандемия — это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий",

— заявил Гебрейесус.
Он отметил, что полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, при том, что на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев заражения коронавирусом на Земле и ни одно летального исхода за пределами Китая.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.
Газета.Ru: последние новости
Названы новые эффективные против COVID-19 препараты Названы новые эффективные против COVID-19 препараты Онищенко объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа Онищенко объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа Вспышка коронавируса произошла в детском приюте в Астрахани Вспышка коронавируса произошла в детском приюте в Астрахани
Комментарии
Коронавирус , ВОЗ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
12 рентген-снимков, которые шокировали врачей
12 рентген-снимков, которые шокировали врачей
Врачи рассказали, как лицо выдает рак легких
Врачи рассказали, как лицо выдает рак легких
Россиянам назвали первые симптомы рака
Россиянам назвали первые симптомы рака
В каких случаях жировик может быть опасен
В каких случаях жировик может быть опасен
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение