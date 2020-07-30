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Украинец заразился коронавирусом в третий раз 

Популярная механика 2 часа назад
Украинец заразился коронавирусом в третий раз
Фото: Популярная механика
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тернопольской областной государственной администрации и начальника регионального управления здравоохранения Владимира Богайчука, мужчина из Тернопольской области Украины, у которого уже дважды выявляли коронавирус, заразился им в третий раз.

«Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболевших коронавирусной инфекцией это не защищает от повторного заражения», — отметил он.

По словам Богайчука, в Тернопольской области отмечается ухудшение ситуации с COVID-19, при этом загруженность коек в медучреждениях заразившимися коронавирусом сставляет 26,7%. Из около 1100 больных в тяжёлом состоянии находился 30 человек. Неутешительную статистику доктор пояснил несоблюдением карантинных мер.

«Люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая как раз возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий», — отметил Богайчук.

До сих пор широкой общественности было известно лишь об одном повторном случае заражения коронавирусом: 50-летний житель Вашингтона пожаловался доктору на хорошо знакомые симптомы — у него снова появился кашель и характерная боль в горле, которые были у него три месяца назад. Тогда у мужчины подтвердилось заражение SARS-CoV-2, но он прошёл курс лечения и успешно выздоровел. Однако теперь тесты на COVID-19 снова показали положительный результат, а к прежним жалобам добавились жар, одышка и кислородное голодание.
Терапевт, у которого теперь наблюдается житель столицы США, считает маловероятным, что пациент не выздоровел до конца. Иногда симптомы заражения коронавирусом могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев, но между нынешними двумя эпизодами заболевания тесты на COVID-19 дважды дали отрицательный результат и шесть недель мужчина чувствовал себя вполне хорошо и не испытывал ни малейших симптомов.
Зато после первого заражения никто не проверял у вашингтонца наличие антител — однако, как показывает статистика, их находят не у всех людей, перенёсших инфекцию, а у остальных их концентрация быстро падает. Вероятно, переболевшие без антител защищены от заражения коронавирусом клеточным иммунитетом, но описанный случай заставляет в этом усомниться. Кроме того, известно, что иммунитет к другим коронавирусам сохраняется недолго.
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