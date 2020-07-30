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Опубликована официальная статистика по COVID-19 в РФ 

Стелла Шмель 56 минут назад
Опубликована официальная статистика по COVID-19
Фото: depositphotos.com
Опубликованы данные, актуальные на 30 июля, по статистике распространения коронавирусной инфекции в России. Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно этим данным, в России за последние сутки зарегистрировано 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 129 летальных исходов. А полностью выздоровели 9 322 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
Всего по данным на 30 июля в стране выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые обеспокоены мутациями коронавируса.
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