Раскрыта связь пандемии с психическим здоровьем 

Доктор Эмили Холмс из шведского Уппсальского университета заявила, что пандемия коронавируса влияет на психическое здоровье людей.
Врач рассказала, что особенно сильно это сказывается на пожилых людях и детях. Медикам необходимо работать над новыми формами лечения, так тело и психика взаимосвязаны.
«Это первая пандемия, которая столь широко освещается в СМИ, люди подвергаются бомбардировке информацией», — считает Эмили Холмс.
Она отметила, что сегодня люди постоянно используют телефоны. Это тоже стоит учитывать в борьбе с болезнями.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доказана опасность бессимптомных носителей COVID-19.