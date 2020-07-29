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Раскрыта связь пандемии с психическим здоровьем 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Раскрыта связь пандемии с психическим здоровьем
Фото: depositphotos.com
Доктор Эмили Холмс из шведского Уппсальского университета заявила, что пандемия коронавируса влияет на психическое здоровье людей.
Врач рассказала, что особенно сильно это сказывается на пожилых людях и детях. Медикам необходимо работать над новыми формами лечения, так тело и психика взаимосвязаны.

«Это первая пандемия, которая столь широко освещается в СМИ, люди подвергаются бомбардировке информацией», — считает Эмили Холмс.

Она отметила, что сегодня люди постоянно используют телефоны. Это тоже стоит учитывать в борьбе с болезнями.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доказана опасность бессимптомных носителей COVID-19.
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Коронавирус , Эмили Холмс
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