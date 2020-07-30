Инфекционист раскрыл способ остановить коронавирус

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи назвал способы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.
По словам специалиста, коронавирус удастся победить, если человечество научится постоянно носить маски, соблюдать дистанцию не менее двух метров, а также мыть руки. Кроме того, врач считает необходимым избавиться от привычки ходить в кафе и рестораны.
Фаучи, который является советником Белого дома, неоднократно вступал в полемику с президентом США Дональдом Трампом в вопросе противодействия инфекции, отмечает издание. По его словам, нынешний всплеск заболеваемости в стране является следствием ослабления ограничительных мер в середине июля.
«Если мы не введем строгое соблюдение принципов, которые я упомянул, то неизбежно произойдет то, что государства, которые еще не находятся в беде, скорее всего, туда попадут», — сказал Фаучи.