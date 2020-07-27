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Пережившая коронавирус рассказала о непроходящих спустя месяцы симптомах 

Lenta.ru 26 минут назад
Названы не проходящие спустя месяцы симптомы ковид
Фото: Lenta.ru
Жительница Австралии, переболевшая новой коронавирусной инфекцией, пожаловалась на непроходящие спустя месяцы симптомы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
27-летней Саманте Деммлер (Samantha Demmler) из штата Виктория диагностировали COVID-19 в середине марта, когда она вернулась из США. Пациентка признается, что поначалу страдала только из-за небольшого першения в горле. В конце месяца ее выписали и признали выздоровевшей.
Однако даже в июле австралийка, страдающая от хронической астмы, продолжает жаловаться на симптомы инфекции.

«В моих легких все еще остается жидкость, мое обоняние все еще не восстановилось полностью, и у меня появились проблемы с памятью»,

— призналась Деммлер.
Опрошенные журналистами издания врачи утверждают, что случай австралийки не уникален. Профессор Питер Коллинон (Peter Collignon) из Австралийского национального университета объяснил, что в случае с многими заболеваниями некий процент пациентов испытывает симптомы еще долгое время после выздоровления, однако при новой коронавирусной инфекции доля таких пациентов неизвестна.
По последним данным, к 27 июля в мире выявлено 16,5 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 653,3 тысячи человек, 10,1 миллиона человек уже выздоровели. В Австралии выявлено 14,9 тысячи случаев заражения, погиб 161 человек.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.
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Коронавирус , ВОЗ
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