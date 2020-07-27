Названы не проходящие спустя месяцы симптомы ковид

Жительница Австралии, переболевшая новой коронавирусной инфекцией, пожаловалась на непроходящие спустя месяцы симптомы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

27-летней Саманте Деммлер (Samantha Demmler) из штата Виктория диагностировали COVID-19 в середине марта, когда она вернулась из США. Пациентка признается, что поначалу страдала только из-за небольшого першения в горле. В конце месяца ее выписали и признали выздоровевшей.

Однако даже в июле австралийка, страдающая от хронической астмы, продолжает жаловаться на симптомы инфекции.

«В моих легких все еще остается жидкость, мое обоняние все еще не восстановилось полностью, и у меня появились проблемы с памятью»,

— призналась Деммлер.

Опрошенные журналистами издания врачи утверждают, что случай австралийки не уникален. Профессор Питер Коллинон (Peter Collignon) из Австралийского национального университета объяснил, что в случае с многими заболеваниями некий процент пациентов испытывает симптомы еще долгое время после выздоровления, однако при новой коронавирусной инфекции доля таких пациентов неизвестна.

По последним данным, к 27 июля в мире выявлено 16,5 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 653,3 тысячи человек, 10,1 миллиона человек уже выздоровели. В Австралии выявлено 14,9 тысячи случаев заражения, погиб 161 человек.