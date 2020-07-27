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Россиянам назвали самые эффективные дезинфекторы для уничтожения коронавируса 

Lenta.ru 51 минуту назад
Названы самые эффективные дезинфекторы против COVID-19
Фото: Lenta.ru
Для уничтожения коронавируса на различных поверхностях наиболее эффективными средствами оказались этиловый и изопропиловый спирты — они способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд даже после разведения до концентрации в 30 процентов. Такие дезинфекторы россиянам назвали в Роспотребнадзоре.
В надзорном ведомстве уточнили, что такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфекторы. Средства на основе третичных и четвертичных аминов справились не так быстро — им потребовалось несколько минут, чтобы уничтожить вирус.
Исследования проводились в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Специалисты предупредили, что вирус сохраняет жизнеспособность на разных поверхностях более чем 48 часов и может стать источником заражения. В ведомстве добавили, что необходимо использовать средства индивидуальной защиты, убирать и обрабатывать помещения и поверхности дезинфицирующими средствами.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. По его словам, это затрудненность дыхания, потеря обоняния и вкуса, интоксикация и кашель.
По данным на 27 июля в России зафиксровано 812 485 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период 13 269 человек умерли, 600 250 — выздоровели.
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Коронавирус , Геннадий Онищенко , Роспотребнадзор
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