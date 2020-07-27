Американские медики призвали возобновить карантин

Более 150 американских экспертов-медиков, медицинских работников, ученых, преподавателей и экспертов в других областях подписали коллективное письмо властям, в котором призвали возобновить более жесткий карантин в стране. Об этом сообщает СNN.

Письмо отправили в администрацию президента , в Конгресс США и главам штатов. Оно напоминает о том, что Соединенные Штаты движутся к психологической отметке в 200 тысяч погибших из-за коронавируса SARS-CoV-2 — предполагается, что именно столько американцев станут жертвами пандемии к ноябрю этого года.

«Однако во многих штатах люди могут пить в барах, стричься в парикмахерских, есть в ресторанах, делать татуировки, ходить на массаж и участвовать во множестве других нормальных, приятных, но не необходимых активностей», — подчеркивают авторы документа.

Канал указывает, что с момента ослабления карантинных мер уже более 91 тысячи человек погибли в США из-за вызванной коронавирусом нового типа болезни COVID-19. Всего, по данным института Джонса Хопкинса, в стране насчитывается более 146 тысяч погибших. При этом за последние четыре дня ежедневно умирали не менее тысячи пациентов с этим диагнозом.