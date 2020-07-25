Создан детектор мгновенного обнаружения СOVID-19

Работа устройства основана на методе цветовой спектроскопии, а результаты тестирования пациент может получить на специальном приложении к телефону.

Миниатюрный прибор, позволяющий мгновенно обнаруживать у человека наличие коронавируса или антител к заболеванию, смогли изобрести ученые из Университета Джорджа Вашингтона в Колумбии.

Детектор реагирует на вещества в газообразном состоянии и сигнализирует о них изменением цвета индикатора. Встроенный в устройство искусственный интеллект определяет находящееся в крови человека вещество.

«Для этого необходимо обработать детектор раствором, содержащим протеины, которые специфически связаны с коронавирусом. Если человек инфицирован, то вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, способен изменять цвет индикатора»,

— объяснила принцип работы разработчик устройства, профессор компьютерной инженерии Мона Заглул.

При этом результат тестирования пациент может получить в специальном приложении к телефону. Также данная система облегчит работу над созданием базы инфицированных СOVID-19, ведь информацию можно будет загружать напрямую в облако.

Данное устройство, считают специалисты, будет особенно необходимо сейчас, чтобы предотвратить распространение инфекции, передает портал MedicalXpress.