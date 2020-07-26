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Ученые выяснили причину утраты обоняния при коронавирусе 

runews24.ru и ещё 3 8 часов назад
Названа причина утраты обоняния при COVID-19
Фото: runews24.ru
Исследователи установили причину утраты обоняния (аносмии) при заражении коронавирусом, которая ранее считалась основным и самым ранним неврологическим симптомом заболевания. Ученые полагали, что новая инфекция поражает клетки в полости носа и поэтому нейроны не могут передавать сигналы в мозг о запахах. Результаты исследований, опубликованных журналом Science Advances 24 июля, опровергают данное предположение.
Как сообщил один из авторов исследования Сандип Роберт Датта, открытие указывает на то, что изменения в обонянии больных коронавирусом связаны не с прямым заражением нейронов, а с влиянием инфекции на работу поддерживающих клеток. По мнению ученого, это является хорошей новостью, так как свидетельствует о том, что зачастую коронавирус не приводит к серьезным и постоянным повреждениям нервных сетей. После выздоровления у пациентов не будут меняться или перестраиваться нейроны, а это значит, что полная потеря обоняния им не грозит.
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