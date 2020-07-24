Новый рекорд: число случаев COVID-19 в мире растет

За минувшие сутки прирост числа случаев заражения коронавирусом в мире составил 284 тыс. человек, гласят данные ВОЗ

Также, по последними сведения, умерли после заражения инфекцией еще 9,7 тыс. пациентов.

Накануне организация зафиксировано 247,2 тыс. заболевших и 7 тыс. смертей.

Всего в мире с начала пандемии числились заболевших 15,2 млн человек, 628 тыс. человек умерли.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 811. В общей сложности в стране зарегистрированы 800 849 случаев COVID-19. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 8 444 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 588 774. При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 13 046.