Почему врачи перестали искать плазму переболевших

Несколько месяцев назад СМИ сообщали, что в клиниках по всему миру и в России очень ждут переболевших коронавирусом для того, чтобы сдать кровь, плазму из которой перельют больным.

Такой метод, по словам врачей, должен был помочь в лечении коронавируса. В Москве для доноров даже ввели дополнительные выплаты.

При этом со временем призывов сдать плазму, если вы переболели COVID-19, стало все меньше.

Как выяснил "Рамблер", оказалось, что практика применения плазмы переболевших не доказала свою эффективность. Так, в научном журнале «Клиническая практика» опубликовано исследование российских специалистов, выяснивших, что плазма крови не помогает пациентам на ИВЛ.

Оказалось, что летальность соответствовала обычной статистике и переливание не повысило шансы тяжелобольных выжить.

Таким образом, по мнению ученых, плазма может быть полезна для больных средней тяжести, однако и в таких случаях безопасность такого метода пока является ограниченной. Недостаточное количество исследований и данных об переливании плазмы переболевших пока не дает применять этот способ массово.