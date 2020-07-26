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Почему врачи вдруг перестали искать плазму переболевших ковидом 

Диана Товсепова 6 часов назад
Почему врачи перестали искать плазму переболевших
Фото: depositphotos.com
Несколько месяцев назад СМИ сообщали, что в клиниках по всему миру и в России очень ждут переболевших коронавирусом для того, чтобы сдать кровь, плазму из которой перельют больным.
Такой метод, по словам врачей, должен был помочь в лечении коронавируса. В Москве для доноров даже ввели дополнительные выплаты.
При этом со временем призывов сдать плазму, если вы переболели COVID-19, стало все меньше.
Как выяснил "Рамблер", оказалось, что практика применения плазмы переболевших не доказала свою эффективность. Так, в научном журнале «Клиническая практика» опубликовано исследование российских специалистов, выяснивших, что плазма крови не помогает пациентам на ИВЛ.
Оказалось, что летальность соответствовала обычной статистике и переливание не повысило шансы тяжелобольных выжить.
Таким образом, по мнению ученых, плазма может быть полезна для больных средней тяжести, однако и в таких случаях безопасность такого метода пока является ограниченной. Недостаточное количество исследований и данных об переливании плазмы переболевших пока не дает применять этот способ массово.
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