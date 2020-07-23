В теле скончавшихся от COVID-19 обнаружили изменения

Ученые обнаружили изменения, которые нашли в телах скончавшихся от коронавируса пациентов.

Как рассказал профессор Ричард Вандер Хайде изданию EurekAlert, серия вскрытий показала, что коронавирус нетипично воздействует на сердечную мышцу. В частности, патологоанатомы обнаружили, что инфекция губит отдельные клетки в сердечной мышце. При этом сам новый тип коронавируса, в отличие от старого, в клетках сердечной мышцы не найден. Его обнаружили в клетках мелких кровеносных сосудов.

Хайде отметил, что исследователи смогли выдвинуть на основе этих исследований несколько теорий, которые впоследствии помогут лучше понимать болезнь.

Выводы были сделаны на основе вскрытий 22 пациентов, скончавшихся от COVID-19: 10 мужчинам и 12 женщинам в возрасте от 44 до 79 лет. У большей части из них было высокое кровяное давление, у половины — диабет II типа. 41% страдал от ожирения.