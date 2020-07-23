Опубликованы официальные данные по COVID-19 в РФ

Обнародованные данные, актуальные на 23 июля, по статистике распространения коронавируса в России. Информацию предоставил Оперштаб. Согласно их данным, в России за последние сутки зарегистрировано 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 147 летальных исходов. А полностью выздоровели 8 277 человек.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

стопкоронавирус.рф

Всего по данным на 23 июля в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.