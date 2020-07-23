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Опубликована свежая официальная статистика по коронавирусу в России 

Стелла Шмель 1 час назад
Опубликованы официальные данные по COVID-19 в РФ
Фото: depositphotos.com
Обнародованные данные, актуальные на 23 июля, по статистике распространения коронавируса в России. Информацию предоставил Оперштаб. Согласно их данным, в России за последние сутки зарегистрировано 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 147 летальных исходов. А полностью выздоровели 8 277 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
Всего по данным на 23 июля в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые опровергли миф о группе крови и коронавирусе.
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