Эпидемиолог и инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что «реально до Нового года точно ничего не закончится». Тем временем аналитик данных интернет-запросов считает, что заметил признаки начала эпидемии на черноморских курортах.

На фоне эпидемических прогнозов на осень власти РФ успокаивают: если даже и придет вторая волна, то ничего экстремального уже не случится. Премьер Михаил Мишустин заявил, отчитываясь в парламенте, что наша система здравоохранения готова к таким вызовам, даже с запасом. А еще дал надежду, что к осени у России уже будет «надежная» вакцина.

Впрочем, народ и так не особенно переживает. Да и с чего бы, если мы постоянно слышим, как у нас все хорошо. Тот же Мишустин заявил, что Россия справляется с вирусом лучше других стран, а столичный мэр Сергей Собянин и вовсе насчитал 60% москвичей с иммунитетом. Как следствие – большинство перестали носить маски в помещениях и не соблюдают дистанцию. Верной дорогой идем?

«Не надо обманываться. Ничего не закончилось»

По сути, в России еще не схлынула первая волна, чтобы говорить о второй. У нас каждый день около 6 тысяч новых заболевших, и прирост подолгу не снижается. Пресса и эксперты все больше сомневаются в официальной статистике и пытаются другими способами установить реальную картину.

Один из способов – сверить показатели смертности. В частности, «Медуза» по этим показателям предположила, что официальная статистика в Москве пропустила всплеск заболеваемости после отмены карантина в начале июня. Мосгорздрав немедленно всё опроверг, однако при этом опирался на ту же официальную статистику, в которой усомнились журналисты.

Другой способ – анализировать поисковые запросы Яндекса и Гугла, связанные с коронавирусом. По их динамике можно восстановить реальный ход эпидемии, говорят эксперты.

Александр Драган, чьи близкие ранее тяжело заболели ковидом, пристально разобрал пять субъектов РФ: Татарстан, Москву, Дагестан, Санкт-Петербург и Алтайский край. В частности, он увидел, что в Москве эпидемия «честно» затухает, но судя по последним неделям и трендам запросов, будет еще долго медленно тлеть. А вот в Татарстане, где официальная статистика показывает стабильность и уверенный спад, наоборот, отразился рост и пошли вспышки по городам.

«Не надо обманываться. Ничего не закончилось. Эпидемия в России в разгаре. И рассчитывать нужно только на себя», - заключает Драган.

Тревожные признаки на черноморских курортах

Борис Овчинников, один из основателей исследовательского агентства Data Insight, добавил к предыдущему исследованию свой анализ. Он отметил «рост на Урале и в Сибири (от Башкирии до Омска), а также признаки начала эпидемии на черноморских курортах», где пляжи – битком.

«Черноморское побережье (Краснодарский край, Крым, Севастополь) – это конечно самое тревожное с учетом разгара курортного сезона и достаточно масштабных людских потоков между курортами и остальными регионами. Показатели не позволяют ни списать этот прирост на случайность, ни рассчитывать на скорую стабилизацию ситуации», - делится аналитик в фейсбуке.

Вместе с тем он отмечает, что частота ковидных запросов на курортах, возможно, растет из-за того, «что по каким-либо причинам отдыхающие задают их чаще, чем местные жители».

От сентября и до Нового года

Сами россияне больше верят в приход второй волны, чем в то, что всё радостно закончится на первой. Как показал опрос исследовательской компании Wanta Group, почти половина (47%) жителей наших городов-миллионников приготовились к осенне-зимнему всплеску, причем большинство ждут его уже в сентябре, передает РБК.

Эпидемиолог и инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что «реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле – по 200-400 заболевших».

При этом как таковой второй волны в Москве может и не быть, а вот локальные очаги, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески возможны. «Период подъема заболеваемости точно будет, но, скорее всего, удастся избежать массовых карантинов», - надеется ученый.

Почему вирус возвращается

Значит, можно расслабиться, ведь мелкие всплески – это не новая эпидемия?

На самом деле ученые все больше склоняются к мысли о том, что движущей силой нынешней пандемии стали не мимолетные контакты незнакомых людей, а случаи массового заражения внутри той или иной социальной группы. Это значит, что если возобновятся массовые «тусовки» и не будет сохраняться социальная дистанция, то эти кластеры заражений могут вызвать масштабную вторую волну, рассуждает научный отдел Би-би-си.

Опыт зарубежных стран, которые вроде бы справились с первой волной, но снова наблюдают рост заражений, выявил ключевые причины, почему так происходит.

Испания. Причины всплеска: скопления людей в клубах и барах, массовые развлечения, вечеринки. Несколько более мелких и ограниченных вспышек произошли среди сезонных рабочих на севере страны.

Австрия. Одна из причин всплеска – слишком раннее открытие границ, из-за чего увеличились завозные случаи из балканских стран. Также, по мнению властей, отмена обязательства носить маски в помещениях слишком всех расслабила и заставила забыть о мерах безопасности.

Израиль. Причины всплеска: массовые скопления народа, особенно пышные свадьбы – так считают правительственные аналитики. Однако независимые эксперты и сами люди винят власти – что они слишком упивались своими успехами после первой волны и совершенно не подготовились к возможному возвращению эпидемии.