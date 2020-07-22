О том, что пандемия коронавирусной инфекции никуда не делась, а продолжает распространяться по всей стране, говорят многочисленные форумы, на которых россияне обсуждают заразу и делятся своими историями.

Так, отчаявшиеся граждане, которые переживают заражение коронавирусной инфекцией, пытаются понять, где они ее подцепили.

Многие считают, что заболели, не покидая собственной квартиры:

"Сидя дома. Общий вентиляционный стояк…"

"У меня соседи снизу заболели сначала. Потом я"

"Я заболела в конце апреля, сидела дома на изоляции с середины марта. Думаю, что от курьера заразилась, заказывали доставку на дом…".

Большая часть зараженных считают, что подцепили вирус на работе:

"На работе в конце марта. Вся смена. Одна из сотрудниц ездила на работу в общественном транспорте с двумя пересадками. Она и болела тяжелее всех.

Остальные либо пешком, либо на своей машине"

"На работе, от ковид-диссидента"

"Я медсестра, так что скорее всего на работе.

У остальных бывают самые разные предположения о том, где они подцепили заразу. Причем, кто-то заболел еще в марте, а кому-то удалось "продержаться" до июня, но потом все же не удалось избежать вируса.

"До начала пандемии в салоне. Мастер думала, что простуда, потом оказалось, что у одного из клиентов подтвержденный ковид…"

"Думаю, сын из школы принёс. При чем до того, как школы на карантин посадили"

"Я думаю в аэропорту. Даже скорее в самолёте. Рядом сидела пара, муж был какой то слабый, все спал, она его жалела. Летели из Эмират"

"Муж привез из Ломбардии, в самый разгар их ада — Середина марта…"