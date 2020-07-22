О том, что пандемия коронавирусной инфекции никуда не делась, а продолжает распространяться по всей стране, говорят многочисленные форумы, на которых россияне обсуждают заразу и делятся своими историями.
Так, отчаявшиеся граждане, которые переживают заражение коронавирусной инфекцией, пытаются понять, где они ее подцепили.
Многие считают, что заболели, не покидая собственной квартиры:
"Сидя дома. Общий вентиляционный стояк…"
"У меня соседи снизу заболели сначала. Потом я"
"Я заболела в конце апреля, сидела дома на изоляции с середины марта. Думаю, что от курьера заразилась, заказывали доставку на дом…".
Большая часть зараженных считают, что подцепили вирус на работе:
"На работе в конце марта. Вся смена. Одна из сотрудниц ездила на работу в общественном транспорте с двумя пересадками. Она и болела тяжелее всех.
Остальные либо пешком, либо на своей машине"
"На работе, от ковид-диссидента"
"Я медсестра, так что скорее всего на работе.
У остальных бывают самые разные предположения о том, где они подцепили заразу. Причем, кто-то заболел еще в марте, а кому-то удалось "продержаться" до июня, но потом все же не удалось избежать вируса.
"До начала пандемии в салоне. Мастер думала, что простуда, потом оказалось, что у одного из клиентов подтвержденный ковид…"
"Думаю, сын из школы принёс. При чем до того, как школы на карантин посадили"
"Я думаю в аэропорту. Даже скорее в самолёте. Рядом сидела пара, муж был какой то слабый, все спал, она его жалела. Летели из Эмират"
"Муж привез из Ломбардии, в самый разгар их ада — Середина марта…"
"В июне стала жить почти как раньше. И вот результат. Или в транспорте, или в кафе, или в магазине. ", — делятся россияне в Сети.