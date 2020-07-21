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Опубликована новая официальная статистика по коронавирусу в РФ 

Стелла Шмель 2 часа назад
Опубликована новая статистика по COVID-19 в России
Фото: depositphotos.com
Опубликована ежедневная официальная статистика по новым случаям коронавируса в России. Данные предоставил Оперштаб.
Сообщается, что за последние сутки в России было выявлено 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, было зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 782 человека.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что вакцина российского производства против коронавируса готова.
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