Массовый выпуск вакцины от COVID-19 под вопросом 

В необходимости массового выпуска вакцины от коронавируса усомнился руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. Свою позицию он объяснил в ходе беседы с РИА Новости.
Специалист рассказал, что сомневается в необходимости массового производства вакцины от коронавируса из-за того, что у россиян начал вырабатываться коллективный иммунитет.
"Наша лаборатория первой заметила эту тенденцию",
— сказал ученый.
По его мнению, несмотря на то, что в России вакцина не будет сильно востребована, в ряде стран она будет очень нужна. Например, в Китае, Южной Кореи и Японии, потому что там ниже параметры коллективного иммунитета.
Ранее "Рамблер" писал, что вакцина российского производства против коронавируса готова.