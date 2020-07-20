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Эксперт заявил, что заразиться коронавирусом в море невозможно 

ТАСС 1 час назад
Эксперт заявил, что заразиться COVID-19 в море нельзя
Фото: Pixabay
Коронавирус не опасен во время купания в море благодаря разрушительному воздействию соленой воды и ультрафиолетового излучения на его липидную оболочку. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
"Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен", — сказал он.
Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что заразиться коронавирусной инфекцией при купании в открытых водоемах невозможно, так как они подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса.
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Коронавирус , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор
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