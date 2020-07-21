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Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ 

Lenta.ru и ещё 6 8 часов назад
Вакцина от COVID-19 из Англии показала иммунный ответ
Фото: Andrew Milligan / Reuters
Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний. Итоги тестирования опубликованы в британском медицинском журнале The Lancet.
«Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 вызывает увеличение антител к коронавирусу к 28 дню», — говорится в статье. Также указывается, что препарат показал признаки эффективности и безопасности.
Нейтрализующие антитела появились более чем у 90 процентов участников исследования. У получавших оксфордскую вакцину также отмечалось повышение количества T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток.
18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса. Компания будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, СНГ.
В Великобритании вакцины от COVID-19 разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Разрабатываемый в Оксфорде препарат начали испытывать на людях с 23 апреля. Позднее стало известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca.
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Коронавирус , Р-Фарм
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