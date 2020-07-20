Вирусолог: вакцина уничтожит все штаммы COVID-19

Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса. В понедельник, 20 июля, из военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко выписали вторую группу из 20 добровольцев. «Вечерняя Москва» узнала у доктора биологических наук, врача-вирусолога Анатолия Борисова , существуют ли люди, устойчивые к вирусу, и как часто нужно будет проходить вакцинацию.

— Вакцина не будет вызывать острых реакций сразу после применения. Она как раз направлена на то, чтобы защитить организм от вируса, только нужно понимать насколько долго этот защитный эффект будет длиться, — сказал Борисов.

По мнению медика, несмотря на многочисленные испытания вакцины, узнать насколько она эффективна и каковы остаточные последствия можно будет только после глобального эксперимента:

— Итак, эффективность оценивается следующим образом. Допустим, мы взяли две группы по 10 тысяч людей в каждой. Одну группу провакцинировали от COVID-19, а вторую — нет. Поместили их в условия, при которых есть возможность заразиться вирусом и наблюдаем: как долго будет защищать действующее вещество организм тех, кто получил укол и в какой форме будет протекать заболевание у тех, кто без прививок.

Эксперт отметил, что никто из производителей вакцины сегодня не может гарантировать продолжительный эффект защиты от инфекции, так как далеко не все препараты прошли все стадии апробации.

— Только методом экспериментов и наблюдений можно выяснить, как на кого влияет вещество, есть ли аллергические реакции, как сочетается вакцина с другими уколами. Пока говорить о таком эффекте, как пожизненная гарантия — рано, — заметил медик.

Усомнился врач и в том, что наличие антител к COVID-19 — это признак невосприимчивости человека к заболеванию.

— Чтобы дать однозначный ответ на этот вопрос, нужно сделать повторную провокацию для организма того, у кого эти антитела имеются. Если у человека все же обнаружены эти глобулярные белки плазмы крови, значит, он просто переболел вирусом и выработались антитела, но насколько продолжителен их защитный эффект — вопрос пока риторический.

При этом врач отметил, что вакцина будет способна уничтожить любой штамм вируса, несмотря на то, что их разновидностей уже достаточно.

— Сам факт того, что вирус мутирует, совсем не означает, что эти мутации позволяют ему избежать воздействия иммунитета человека, — пояснил Борисов.

А это означает, что самый эффективный вариант вакцины будет способен защитить организм от всех штаммов коронавируса, добавил он.