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Эксперты доказали эффективности ультрафиолета против коронавируса 

Газета.Ru 45 минут назад
Доказана эффективность ультрафиолета против COVID-19
Фото: Газета.Ru
Определенные виде ультрафиолетовых ламп при использовании дезинфекции закрытых помещений могут справиться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в интервью РИА "Новости".
По его словам, это было доказано в ходе эксперимента. Так, специалисты поместили вирус Sars-CoV-2 в капельки воды, чтобы создать эффект, который возникает при кашле или чихании зараженного коронавирусом человека, и подвергли его УФ-излучению в различных диапазонах.
Ученые выяснили, что воздействие ультрафиолета даже в малых количествах может вызвать полную инактивацию вируса.
Клеричи также считает, что проникающие летом в земную атмосферу солнечные лучи способны практически полностью уничтожать вирус, содержащийся в капельках слюны, возникающих при кашле или разговоре с заболевшим COVID-19 человеком.
В ходе экспериментов ученые сделали вывод, что искусственные источники УФ-излучения, в том числе некоторые виды ультрафиолетовых ламп, можно использовать для борьбы с коронавирусом в закрытых помещениях.
Клеричи сообщил, что в настоящее время при содействии физиков разрабатываются специальные лампы, которые можно будет использовать в учебных помещениях.
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Коронавирус , РИА Новости
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