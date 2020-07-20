Вакцину от COVID-19 получит каждый третий россиянин 

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Он напомним, что российская вакцина прошла первую стадию клинических испытаний, а вторая стадия завершится в начале августа. К испытаниям также подключатся другие государства.

Речь идет об ОАЭ, Турции и странах Африки. После одобрения препарата властями РФ планируется начать массовое производство, уточнил эксперт.

“Мы рассчитываем выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру”,

− заключил Дмитриев.

По последним данным, в РФ выявили более 777 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии свыше 553 тысяч пациентов в стране побороли болезнь.