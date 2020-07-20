Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вакцину от COVID-19 получит каждый третий россиянин 

Общественная служба новостей и ещё 2 1 час назад
Вакцину от COVID-19 получит каждый третий россиянин
Фото: medrussia.org
В ближайшее время вакцину от коронавирусной инфекции получат около 50 млн россиян. Об этом рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, слова которого приводит «Интерфакс».
Он напомним, что российская вакцина прошла первую стадию клинических испытаний, а вторая стадия завершится в начале августа. К испытаниям также подключатся другие государства.
Речь идет об ОАЭ, Турции и странах Африки. После одобрения препарата властями РФ планируется начать массовое производство, уточнил эксперт.
“Мы рассчитываем выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру”,
− заключил Дмитриев.
По последним данным, в РФ выявили более 777 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии свыше 553 тысяч пациентов в стране побороли болезнь.
Видео дня. Названы средства, необходимые для дачной аптечки
Общественная служба новостей: последние новости
Британские ученые выявили шесть форм коронавируса Британские ученые выявили шесть форм коронавируса Глава Минздрава обсудил с послом США пандемию коронавируса Глава Минздрава обсудил с послом США пандемию коронавируса Эксперты описали действие российской вакцины от коронавируса Эксперты описали действие российской вакцины от коронавируса
Коронавирус , Новости , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Сигналы тела, предупреждающие о токсинах в печени
Алкоголь превратили в лекарство
Алкоголь превратили в лекарство
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Назван популярный в РФ продукт, вызывающий рак
Выяснилось, кто не заразится COVID-19
Выяснилось, кто не заразится COVID-19
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как СССР обуздал чуму и холеру
09:15
Как СССР обуздал чуму и холеру
Болезни и лекарства
Стало понятно, переносят ли комары COVID
00:43
Стало понятно, переносят ли комары COVID
Коронавирус
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
10:35
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
ЗОЖ
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
05:47
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
Коронавирус ЗОЖ
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
01:59
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
ЗОЖ
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
04:41
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
ЗОЖ
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
02:43
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение