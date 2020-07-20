Вакцину от COVID-19 получит каждый третий россиянин 

В ближайшее время вакцину от коронавирусной инфекции получат около 50 млн россиян. Об этом рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, слова которого приводит «Интерфакс».
Он напомним, что российская вакцина прошла первую стадию клинических испытаний, а вторая стадия завершится в начале августа. К испытаниям также подключатся другие государства.
Речь идет об ОАЭ, Турции и странах Африки. После одобрения препарата властями РФ планируется начать массовое производство, уточнил эксперт.
“Мы рассчитываем выйти на объем до 200 миллионов доз к концу года, 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру”,
− заключил Дмитриев.
По последним данным, в РФ выявили более 777 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии свыше 553 тысяч пациентов в стране побороли болезнь.