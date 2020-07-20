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В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны , член-корреспондент Российской академии наук , доктор биологических наук, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в беседе с газетой «Красная звезда».

20 июля из военного госпиталя выпишут вторую, последнюю группу добровольцев из 20 человек, которые испытывали вакцину, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Однако Борисевич подчеркнул, что впереди у ученых огромный пласт аналитической работы. Они займутся составлением итоговых отчетов, представлением результатов, а также подготовкой к государственной регистрации вакцинного препарата.

На сегодняшний день у добровольцев выявлены необходимы антитела к коронавирусу, компоненты вакцины эксперт назвал безопасными и хорошо переносимыми человеком.