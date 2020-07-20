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В России завершили испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах 

Мира Маркина 2 часа назад
В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в беседе с газетой «Красная звезда».
20 июля из военного госпиталя выпишут вторую, последнюю группу добровольцев из 20 человек, которые испытывали вакцину, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Однако Борисевич подчеркнул, что впереди у ученых огромный пласт аналитической работы. Они займутся составлением итоговых отчетов, представлением результатов, а также подготовкой к государственной регистрации вакцинного препарата.
На сегодняшний день у добровольцев выявлены необходимы антитела к коронавирусу, компоненты вакцины эксперт назвал безопасными и хорошо переносимыми человеком.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа дата выпуска вакцины от коронавируса в России.
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Коронавирус , Видео , Министерство обороны , РАН
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