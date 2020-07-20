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СМИ: у российской элиты был доступ к вакцине от COVID-19 с весны 

Мира Маркина 2 часа назад
Источники американского информагентства Bloomberg сообщили о том, что у политической и предпринимательской элиты России уже в апреле был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи.
По словам собеседников агентства, вакцинацию прошли сотни человек. Сотрудникам Bloomberg удалось найти подтверждение этой информации у десятков человек, однако их имена не разглашаются.
Как рассказал один из топ-менеджеров, он сделал прививку для того, чтобы участвовать в бизнес-встречах и жить нормальной жизнью. Побочных эффектов ему удалось избежать.
В то же время другие участники эксперимента признались, что у них была повышенная температура и мышечные боли. Другие же отказались от вакцинации, поскольку безопасность прививки не была доказана.
Как утверждает Bloomberg, доступ к вакцине был у «Русала» и «Фосагро», но в компания отказались комментировать эту информацию. Связаться с сотрудниками Центра Гамалеи агентству также не удалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из Администрации президента. В правительстве также не стали комментировать информацию.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо главное противопоказание при вакцинации от коронавируса.
Комментарии 29
Коронавирус , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Фосагро , Администрация Президента РФ , Курчатовский институт , Русал , Bloomberg
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