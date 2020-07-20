Источники американского информагентства Bloomberg сообщили о том, что у политической и предпринимательской элиты России уже в апреле был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи.

По словам собеседников агентства, вакцинацию прошли сотни человек. Сотрудникам Bloomberg удалось найти подтверждение этой информации у десятков человек, однако их имена не разглашаются.

Как рассказал один из топ-менеджеров, он сделал прививку для того, чтобы участвовать в бизнес-встречах и жить нормальной жизнью. Побочных эффектов ему удалось избежать.

В то же время другие участники эксперимента признались, что у них была повышенная температура и мышечные боли. Другие же отказались от вакцинации, поскольку безопасность прививки не была доказана.