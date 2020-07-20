Описано действие российской вакцины от COVID-19 

Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны , член-корреспондент Российской академии наук , доктор биологических наук, полковник медицинской службы Сергей Борисевич описал действие российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

Как выяснилось, вакцина позволит спровоцировать развитие гуморального иммунного ответа в организме человека. Это значит, что защитный титр, вырабатывающийся у вакцинированных после иммунизации, будет поддерживаться долгое время.

Специалист также добавил, что такие выводы были сделаны после доклинических испытаний вакцины на животных.

Борисевич обратил внимание на то, что препарат представляет собой двухэтапную вакцину для внутримышечного введения.