Центр наук о жизни Сколтеха раскрыл подробности проникновения коронавируса в Россию. Об этом сообщают РИА Новости.

Вместе с тем отмечается, что многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек заражения в стране. Как отмечают эксперты, в данный момент в РФ циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса.