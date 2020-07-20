Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Раскрыты подробности проникновения COVID-19 в Россию

Мира Маркина
3 часа назад
Комментарии
Центр наук о жизни Сколтеха раскрыл подробности проникновения коронавируса в Россию. Об этом сообщают РИА Новости.
Согласно первому исследованию геномной эпидемиологии вируса в России, инфекция попала в страну из Европы:
«Вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта».
Вместе с тем отмечается, что многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек заражения в стране. Как отмечают эксперты, в данный момент в РФ циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что выявлены шесть различных форм коронавируса.
Комментарии
Коронавирус
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress