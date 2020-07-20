Центр наук о жизни Сколтеха раскрыл подробности проникновения коронавируса в Россию. Об этом сообщают РИА Новости.
Согласно первому исследованию геномной эпидемиологии вируса в России, инфекция попала в страну из Европы:
«Вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта».
Вместе с тем отмечается, что многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек заражения в стране. Как отмечают эксперты, в данный момент в РФ циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса.