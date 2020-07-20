Стало понятно, переносят ли комары COVID 

Смотрите видео и узнайте, может ли коронавирус передаваться через комаров. Этот вопрос волновал очень многих, ведь сейчас комаров много и избежать их укусов практически невозможно. Учёные доказали, что комары не способны передать COVID от одного человека другому, даже если укусы происходят один за другим. ВОЗ говорила об этом ещё в начале пандемии, но сейчас невозможность переноса вируса комарами доказана научно.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как пациента с переломом обругали и выгнали из больницы.