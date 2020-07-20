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Стало понятно, переносят ли комары COVID 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, может ли коронавирус передаваться через комаров. Этот вопрос волновал очень многих, ведь сейчас комаров много и избежать их укусов практически невозможно. Учёные доказали, что комары не способны передать COVID от одного человека другому, даже если укусы происходят один за другим. ВОЗ говорила об этом ещё в начале пандемии, но сейчас невозможность переноса вируса комарами доказана научно.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как пациента с переломом обругали и выгнали из больницы.
Коронавирус , Видео , ВОЗ
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