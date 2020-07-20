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Врач повторно заразилась COVID-19 спустя месяцы после выздоровления 

Мира Маркина 5 часов назад
Врач повторно заразилась COVID-19
Фото: depositphotos.com
Врач из Израиля повторно заразилась коронавирусом спустя три месяца после выздоровления. Как сообщила представитель больницы Sheba Medical Center в Тель-Хашомере, произошло это потому, что в теле медика еще были остатки первого вируса.
В апреле, когда COVID-19 впервые подтвердился у врача, она страдала от лихорадки, кашля и боли в мышцах. Уже в мае тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Однако не так давно медик вступила в контакт с инфицированным пациентом и заразилась снова. В связи со случившимся другие доктора задались вопросом: как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу?
По словам Марии Ван Керкхове, технического руководителя ВОЗ, иммунитет к новому коронавирусу держится меньше года, поскольку он регулярно циркулирует. Предположительно, антитела защищают пациента лишь в течение нескольких месяцев.
Чтобы вакцина против COVID-19 была по-настоящему эффективной, она должна "либо создавать более прочную и длительную защиту, либо ее следует предоставлять гражданам регулярно".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что выявлены шесть различных форм коронавируса.
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Коронавирус , ВОЗ
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