Врач повторно заразилась COVID-19

Врач из Израиля повторно заразилась коронавирусом спустя три месяца после выздоровления. Как сообщила представитель больницы Sheba Medical Center в Тель-Хашомере, произошло это потому, что в теле медика еще были остатки первого вируса.

В апреле, когда COVID-19 впервые подтвердился у врача, она страдала от лихорадки, кашля и боли в мышцах. Уже в мае тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Однако не так давно медик вступила в контакт с инфицированным пациентом и заразилась снова. В связи со случившимся другие доктора задались вопросом: как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу?

По словам Марии Ван Керкхове, технического руководителя ВОЗ , иммунитет к новому коронавирусу держится меньше года, поскольку он регулярно циркулирует. Предположительно, антитела защищают пациента лишь в течение нескольких месяцев.

Чтобы вакцина против COVID-19 была по-настоящему эффективной, она должна "либо создавать более прочную и длительную защиту, либо ее следует предоставлять гражданам регулярно".