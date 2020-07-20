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Раскрыты подробности проникновения коронавируса в Россию 

Lenta.ru и ещё 19 4 часа назад
Раскрыты подробности проникновения COVID-19 в Россию
Фото: РИА Новости
В Центре наук о жизни Сколтеха раскрыли подробности проникновения коронавируса в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
Первое исследование геномной эпидемиологии вируса в России показало, что инфекция попала в страну в основном из Европы.
«Вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта», — сообщили в Сколтехе.
При этом отмечается, что многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек заражения в стране. В Сколтехе также рассказали, что в настоящее время в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что все российские регионы прошли пик заражений коронавирусом. В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии. По его словам, в каждом регионе определенная динамика распространения инфекции. Он отметил, что существенное снижение заболеваемости зафиксировано, в частности, в Магаданской, Московской, Тверской, Брянской и Курской областях, а также в Забайкалье, Дагестане и Чечне.
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Коронавирус , Другое , Новости
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