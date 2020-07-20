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В России провели более 25 миллионов тестов на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 58 4 часа назад
В России провели более 25 миллионов тестов на COVID-19
Фото: РИА Новости
В Росси провели более 25 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.
В Роспотребнадзоре уточнили, что всего было проведено больше 25,2 миллиона тестов, за сутки сделано 259 тысяч исследований.
11 июля сообщалось, что в России тесты на коронавирус сдали около 20 миллионов человек, к 10 июля, по данным Роспотребнадзора, в стране было сделано 22 388 195 тестов на COVID-19.
На 20 июня в России выявлено 771 546 случаев коронавируса, зафиксировано 12 342 летальных исхода, выздоровели 550 344 человека.
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Коронавирус , Новости , Роспотребнадзор
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