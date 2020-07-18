Зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19 в мире

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За минувшие сутки в мире выявлено более 259 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, что является рекордным показателем за все время пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения

По данным ВОЗ, за сутки зафиксировано 259 848 новых случаев заболевания. Кроме того, за день в мире скончались 7360 пациентов с COVID-19.

На территории России Первые два случая коронавируса выявили 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.