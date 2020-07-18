В Москве новые случаи COVID-19 уменьшаются на 15% 

Количество новых заболевших COVID-19 в Москве последний месяц уменьшается в среднем на 15% каждую неделю, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В столице подтверждено 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Весь последний месяц количество новых заболевших уменьшается в среднем на 15% каждую неделю. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет 1,5%. Весь июль количество новых случаев держится на низком уровне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 52,9% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% — от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет, еще 4,9% — старше 80 лет. Также 4% среди заболевших — дети.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.