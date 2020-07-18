Коэффициент распространения COIVD-19 в РФ составил 0,98

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос в субботу на 0,01, до 0,98. В Москве он остался на отметке 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В шести из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы. В Красноярском крае он равен 1, в Ростовской области — 1,01, в Нижегородской — 1,02, а в Свердловской — 1,14.

Ниже всего показатель в Санкт-Петербурге (0,86), Москве и Подмосковье (0,88). В Ханты-Мансийском автономном округе и Воронежской области коэффициент составляет 0,93, в Иркутской области — 0,94.