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Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98 

ТАСС 3 часа назад
Коэффициент распространения COIVD-19 в РФ составил 0,98
Фото: depositphotos.com
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос в субботу на 0,01, до 0,98. В Москве он остался на отметке 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В шести из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы. В Красноярском крае он равен 1, в Ростовской области — 1,01, в Нижегородской — 1,02, а в Свердловской — 1,14.
Ниже всего показатель в Санкт-Петербурге (0,86), Москве и Подмосковье (0,88). В Ханты-Мансийском автономном округе и Воронежской области коэффициент составляет 0,93, в Иркутской области — 0,94.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.
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Коронавирус , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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