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Эксперт заявил о прохождении пика COVID-19 российскими регионами 

Газета.Ru 6 часов назад
Эксперт: пик COVID-19 регионами РФ пройден
Фото: Газета.Ru
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик эпидемии коронавируса во всех российских регионах миновал. Об этом сообщает РИА "Новости".
При этом он отметил, что в разных городах ситуация отличается, поэтому говорить об активном угасании эпидемии преждевременно.
Он сказал, что существенное снижение заболеваемости наблюдается в Магаданской, Московской, Брянской, Тверской, Курской и ряде других областей.
Медленное снижение зафиксировано в Новгородской и Тульской областях, на Чукотке, в Осетии, Ставрополье, Москве и иных районах страны.
Сложной все еще остается ситуация в Оренбургской, Орловской и Мурманской областях, в Крыму, Удмуртии, Ненецком и Еврейском АО, на Алтае и не только.
Кроме того, по словам Тавадяна, в отношении некоторых районов статистика требует уточнений.
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