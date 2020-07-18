Названы сроки второй волны коронавируса в России 

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Осенью в России будет обычный подъем заболеваемости, в том числе и вторая волна коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава , профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов , передает «Интерфакс».

При этом, по его словам, новая волна заболеваемости будет слабее первой.

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы рабочие, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — сказал Чуланов.

Инфекционист отметил, что у многих россиян сформировался иммунитет к коронавирусу. Кроме того, люди «более серьезно относятся к рекомендуемым мерам профилактики, предупреждениям, появился опыт профилактических мероприятий».