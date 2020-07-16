«Авифавир» может появиться в аптеках уже в июле 

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Дмитриев добавил, что препарат противопоказан беременным женщинам и при планировании беременности. Получение препарата будет производиться по рецепту.

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