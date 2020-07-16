«Авифавир» может появиться в аптеках уже в июле 

Препарат от коронавируса "Авифавир" может поступить в российские аптеки уже в июле. Получение разрешения на использование препарата в амбулаторном режиме ожидается в конце месяца, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции, проходящей в режиме онлайн.
"Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Мы работаем активно с Минздравом России, и ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме", — пояснил он.
Дмитриев добавил, что препарат противопоказан беременным женщинам и при планировании беременности. Получение препарата будет производиться по рецепту.