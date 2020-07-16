Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Авифавир» может появиться в аптеках уже в июле 

ТАСС 2 часа назад
«Авифавир» может появиться в аптеках уже в июле
Фото: ТАСС
Препарат от коронавируса "Авифавир" может поступить в российские аптеки уже в июле. Получение разрешения на использование препарата в амбулаторном режиме ожидается в конце месяца, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции, проходящей в режиме онлайн.
"Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Мы работаем активно с Минздравом России, и ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме", — пояснил он.
Дмитриев добавил, что препарат противопоказан беременным женщинам и при планировании беременности. Получение препарата будет производиться по рецепту.
Видео дня. Как самостоятельно справиться с вросшим ногтем
ТАСС: последние новости
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом Мурашко и посол США в России обсудили ситуацию с пандемией и разработку вакцины Мурашко и посол США в России обсудили ситуацию с пандемией и разработку вакцины ВОЗ: в мире за сутки выявили более 185 тысяч случаев заражения коронавирусом ВОЗ: в мире за сутки выявили более 185 тысяч случаев заражения коронавирусом
Коронавирус , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Россияне в панике заметили новый симптом COVID-19
Россияне в панике заметили новый симптом COVID-19
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
01:59
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
ЗОЖ
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
04:41
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
ЗОЖ
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
02:43
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение