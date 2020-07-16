Опубликована официальная статистика по коронавирусу

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Опубликована свежая статистика по зарегистрированным случаям коронавируса в России. По данным Оперштаба на 16 июля, в стране официально зафиксировано 6 428 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 24,1% из них не имели никаких клинических проявлений болезни.

Также за последние сутки зафиксировано 167 летальных исходов. А полностью выздоровели — 8 443 человека.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

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На текущий день в России официально выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период — 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.