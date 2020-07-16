Объяснены причины ошибок тестов на COVID-19

Тесты на наличие коронавируса отнюдь не всегда могут показывать корректный результат. По словам директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, тесты могут ошибаться, потому что не всегда способны определить верное состояние вируса. Об этом она рассказала в интервью РБК.

Как сообщила специалист, важно знать, активен ли вирус в данный момент или уже подавлен иммунной системой. В случае, когда тест неправильно определяет антиген, он может заметить и остаточные следы других вирусов.

Попович отметила, что отечественные тесты обладают погрешностью в четыре процента. Если имеются подозрительные симптомы, то, по мнению специалиста, лучше сделать анализ несколько раз.