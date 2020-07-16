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Стало известно, почему тесты на коронавирус могут выдавать ошибочный результат 

Стелла Шмель 2 часа назад
Объяснены причины ошибок тестов на COVID-19
Фото: depositphotos.com
Тесты на наличие коронавируса отнюдь не всегда могут показывать корректный результат. По словам директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, тесты могут ошибаться, потому что не всегда способны определить верное состояние вируса. Об этом она рассказала в интервью РБК.
Как сообщила специалист, важно знать, активен ли вирус в данный момент или уже подавлен иммунной системой. В случае, когда тест неправильно определяет антиген, он может заметить и остаточные следы других вирусов.
Попович отметила, что отечественные тесты обладают погрешностью в четыре процента. Если имеются подозрительные симптомы, то, по мнению специалиста, лучше сделать анализ несколько раз.
Ранее "Рамблер" писал, что страны Европы готовятся ко второй волне пандемии.
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