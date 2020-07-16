Обнаружен главный признак осложнений при COVID-19 

Ученые определили отличительную черту пациентов, у которых повышенный риск тяжелых осложнений при коронавирусной инфекции. Подробное исследование опубликовано в научном журнале Science.

Под наблюдением специалистов было 50 человек с положительным тестом на коронавирус. У всех были симптомы различной степени тяжести. Проанализировав различные биологические материалы пациентов, ученые пришли к выводу, что у людей с тяжелыми осложнениями есть общая черта — дефицит ответа интерферона и усиленное воспаление.

Таким образом удалось выяснить, что у больных осложнениями наблюдался недостаток интерферонов типа I, именно он используются иммунной системой для борьбы с вирусом.

Исследователи пришли к выводу, что именно от количества интерферона зависит то, как будет протекать болезнь и насколько серьезны будут последствия.