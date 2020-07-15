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Озвучен фактор, приводящий к смерти от COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего назвали фактор, приводящий к смерти от COVID-19.
Специалисты выяснили, что курение может спровоцировать тяжелые осложнения у пациентов и даже привести к летальному исходу.
Исследователи пришли к выводу, что никотин в табачных изделиях и ароматизаторы, содержащиеся в вейпах, способствуют воспалению. Кроме того, курение табака приводит к повышенной экспрессии рецептора ангиотензин, который используется коронавирусом SARS-CoV-2 для проникновения в клетку. Электронные сигареты такого эффекта не оказывали.
Опасное воздействие электронных сигарет с никотином связано с воспалением дыхательных путей, повреждением эпителиальных тканей в легких, повышенной выработкой слизи, окислительным стрессом и повреждением ДНК. Ученые сошлись во мнении, что вредная привычка повышает риск острого респираторного дистресс-синдрома, который требует искусственной вентиляции легких. Помимо этого, курильщикам может грозить цитокиновый шторм, то есть системная воспалительная реакция, которая может привести к полиорганной недостаточности.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач развенчал связанный с COVID-19 миф о курении.
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Коронавирус , Видео
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