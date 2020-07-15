Озвучен фактор, приводящий к смерти от COVID-19 

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего назвали фактор, приводящий к смерти от COVID-19.

Специалисты выяснили, что курение может спровоцировать тяжелые осложнения у пациентов и даже привести к летальному исходу.

Исследователи пришли к выводу, что никотин в табачных изделиях и ароматизаторы, содержащиеся в вейпах, способствуют воспалению. Кроме того, курение табака приводит к повышенной экспрессии рецептора ангиотензин, который используется коронавирусом SARS-CoV-2 для проникновения в клетку. Электронные сигареты такого эффекта не оказывали.

Опасное воздействие электронных сигарет с никотином связано с воспалением дыхательных путей, повреждением эпителиальных тканей в легких, повышенной выработкой слизи, окислительным стрессом и повреждением ДНК. Ученые сошлись во мнении, что вредная привычка повышает риск острого респираторного дистресс-синдрома, который требует искусственной вентиляции легких. Помимо этого, курильщикам может грозить цитокиновый шторм, то есть системная воспалительная реакция, которая может привести к полиорганной недостаточности.