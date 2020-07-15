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«Тело болтается будто пьяное»: россияне паникуют из-за нового симптома COVID-19 

Диана Товсепова 58 минут назад
Снятие ограничений в России может создать впечатление, что пандемия куда-то пропало, однако на самом деле, заболеваемость коронавирусом не снижается, а россияне в Сети рассказывают о том, что даже после отрицательных тестов симптомы продолжают неделями мучить переболевших.
Как выяснил "Рамблер", россияне, у которых оказался подтвержденным коронавирус, заметили странный симптом, который врачи пока не описывали. Оказывается, больные не могут избавиться от навязчивых покачиваний, которые они не в состоянии проконтролировать.
"Уже больше двух месяцев никак не могу придти в себя. Слабость, состояние не стояния. Живот периодически сходит с ума. Было жуткое вздутие и опоясывающая боль. Сейчас полегче немного. Но пришел отит. Две недели с ним мучаюсь. Опять пью антибиотики.
Но не это самое страшное. Самое неприятное это качания. Не скажу что кружится голова. Кружит тело. Оно болтается как будто я пьяная. И стало подпрыгивать. Как кто-то написал, похоже на то что ехал в поезде очень долго, поезд ушел, а ты все еще ощущаешь его воздействия. Совсем не знаю как с этим бороться.
Назначали мне бетасерк и Пантогам. Все мимо, стало еще хуже. Раньше мечтала о каких-то материальных вещах, сейчас просто не шататься. Единственное когда полегче, это когда иду на улице. Стала чаще ходить, прямо отдыхала на прогулках. А сейчас дома, с отитом не погуляешь. ", — рассказала отчаявшаяся россиянка в Сети.
На жалобы женщины отреагировали и другие больные с выявленным или уже побежденным коронавирусом:
"Я и сейчас иногда хожу как пьяная, прямо зигзагом, на людей прям иду.)) Но бывают дни нормальные…"
"Вот и у меня такое же состояние, но еще тошнит как будто у меня токсикоз…"
"Как будто земля под ногами подпрыгивает. Чуть под машину не попала один раз…"
"С телом да, ощущения странноватые… Как будто ты проехал тысячу километров на отечественной машине, с хреновой амортизацией, вышел, а тело гудит и подрагивает, как будто ещё едет…".
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