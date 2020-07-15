Снятие ограничений в России может создать впечатление, что пандемия куда-то пропало, однако на самом деле, заболеваемость коронавирусом не снижается, а россияне в Сети рассказывают о том, что даже после отрицательных тестов симптомы продолжают неделями мучить переболевших.

Как выяснил "Рамблер", россияне, у которых оказался подтвержденным коронавирус, заметили странный симптом, который врачи пока не описывали. Оказывается, больные не могут избавиться от навязчивых покачиваний, которые они не в состоянии проконтролировать.

"Уже больше двух месяцев никак не могу придти в себя. Слабость, состояние не стояния. Живот периодически сходит с ума. Было жуткое вздутие и опоясывающая боль. Сейчас полегче немного. Но пришел отит. Две недели с ним мучаюсь. Опять пью антибиотики.

Но не это самое страшное. Самое неприятное это качания. Не скажу что кружится голова. Кружит тело. Оно болтается как будто я пьяная. И стало подпрыгивать. Как кто-то написал, похоже на то что ехал в поезде очень долго, поезд ушел, а ты все еще ощущаешь его воздействия. Совсем не знаю как с этим бороться.

Назначали мне бетасерк и Пантогам. Все мимо, стало еще хуже. Раньше мечтала о каких-то материальных вещах, сейчас просто не шататься. Единственное когда полегче, это когда иду на улице. Стала чаще ходить, прямо отдыхала на прогулках. А сейчас дома, с отитом не погуляешь. ", — рассказала отчаявшаяся россиянка в Сети.

На жалобы женщины отреагировали и другие больные с выявленным или уже побежденным коронавирусом:

"Я и сейчас иногда хожу как пьяная, прямо зигзагом, на людей прям иду.)) Но бывают дни нормальные…"

"Вот и у меня такое же состояние, но еще тошнит как будто у меня токсикоз…"

"Как будто земля под ногами подпрыгивает. Чуть под машину не попала один раз…"