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В Москве появится возможность сдать тесты на коронавирус у детей 

RT на русском 1 час назад
В Москве дети смогут сдать тест на COVID-19
Фото: RT на русском
С 16 июля в Москве впервые появится возможность сдать анализ на коронавирусную инфекцию детям. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«При этом впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей. В 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты», — цитирует РИА Новости Ракову.
Кроме того, она сообщила, что жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с 16 июля сделать это бесплатно.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что для детей должна быть специальная вакцина от COVID-19, и работа над ней только начинается.
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Коронавирус , Роспотребнадзор , РИА Новости
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