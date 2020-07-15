В Москве дети смогут сдать тест на COVID-19

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С 16 июля в Москве впервые появится возможность сдать анализ на коронавирусную инфекцию детям. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«При этом впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей. В 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты», — цитирует РИА Новости Ракову.

Кроме того, она сообщила, что жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с 16 июля сделать это бесплатно.