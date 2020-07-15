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Минздрав допустил возможность второй волны коронавируса в России 

Мира Маркина 2 часа назад
Минздрав допустил возможность второй волны COVID-19
Фото: depositphotos.com
Эксперты пресс-службы Минздрава в беседе с "Известиями" заявили о возможности второй волны коронавируса в России. Снизить риск ее возникновения помогут соблюдение мер предосторожности и бдительность граждан.
В ведомстве допустили, что в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций может произойти рост заболеваемости COVID-19:
«Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов».
Чтобы избежать второй волны, россияне должны носить маски в общественных местах, делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в мире началась третья волна коронавируса.
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Коронавирус , Минздрав РФ , газета "Известия"
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