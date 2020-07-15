Минздрав допустил возможность второй волны COVID-19

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Эксперты пресс-службы Минздрава в беседе с "Известиями" заявили о возможности второй волны коронавируса в России. Снизить риск ее возникновения помогут соблюдение мер предосторожности и бдительность граждан.

В ведомстве допустили, что в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций может произойти рост заболеваемости COVID-19:

«Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов».

Чтобы избежать второй волны, россияне должны носить маски в общественных местах, делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.