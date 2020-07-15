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В Минздраве допустили возможность второй волны коронавируса в России 

Lenta.ru 4 часа назад
Снизить риск ее возникновения помогут соблюдение мер предосторожности и сохранение настороженности граждан. Об этом «Известия» предупредили в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве допустили, что в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций может произойти подъем заболеваемости COVID-19.
«Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов»,
— уточнили в министерстве.
Чтобы вторая волна не произошла, люди должны носить маски в общественных местах, делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.
Согласно результатам опроса РАНХиГС, 45 процентов россиян считают вторую волну реальной и ждут ее в этом году. Не верят в инфекцию 18 процентов респондентов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предположил, что возможны и вторая, и третья волна заболеваемости. По его словам, нет гарантий, что коронавирус уйдет, и появится эффективное лекарство.
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Коронавирус , Видео , Дмитрий Медведев , Минздрав РФ , РАНХиГС , газета "Известия"
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