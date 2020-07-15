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Снизить риск ее возникновения помогут соблюдение мер предосторожности и сохранение настороженности граждан. Об этом «Известия» предупредили в пресс-службе Минздрава

В ведомстве допустили, что в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций может произойти подъем заболеваемости COVID-19.

«Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов»,

— уточнили в министерстве.

Чтобы вторая волна не произошла, люди должны носить маски в общественных местах, делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.

Согласно результатам опроса РАНХиГС , 45 процентов россиян считают вторую волну реальной и ждут ее в этом году. Не верят в инфекцию 18 процентов респондентов.