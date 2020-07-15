Ученые: смертность от ВИЧ вырастет на фоне пандемии

Коронавирусная пандемия может привести к вспышке смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии, как показало исследование. Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком. Эту негативную тенденцию можно сгладить, если направить приоритетно усилия систем здравоохранения на своевременную диагностику и лечение всех этих болезней. Таковы результаты исследования ученых Имперского колледжа Лондона, опубликованные в журнале The Lancet Global Health.

Они полагают, что в странах с низким и средним достатком смертность от ВИЧ, туберкулеза и малярии из-за пандемии вырастет, соответственно, на 10%, 20% и 36% в следующие пять лет. Это связано с нарушением привычных схем оказания медицинской помощи из-за того, что большинство медиков переключились на коронавирус.

Если же эти государства найдут в себе силы сохранить определенные ресурсы для продолжения борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией, то негативное влияние коронавирусной пандемии может быть снижено. В первую очередь, это касается обеспечения бесперебойного доступа к лекарствам из категории высокоактивной антиретровирусной терапия для лечения ВИЧ, своевременной диагностики и лечения туберкулеза и обработки инсектицидами длительного действия мест скопления москитов, распространяющих малярию.