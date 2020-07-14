Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников высказал сомнение относительно необходимости ограничительных мер на фоне коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению врача, некоторые запреты просто абсурдны и "подрывают веру в адекватность действий".

"Переполненные пляжи — яблоку некуда упасть, в море — компот из тел. При этом великолепный 50-метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее, на бортик пускают, а плавать — нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно — на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? Правильно, идиотизм!",

— написал врач и добавил, что носить или не носить перчатки — должно оставаться личным делом каждого, потому что без регулярной замены они сами становятся источников инфекций.

"У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну хоть бассейны откройте!",

— заключил Мясников.