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«За кого нас считают?!»: Мясников раскритиковал ограничительные меры 

Стелла Шмель 4 часа назад
«В море — компот из тел»: Мясников об отдыхе в Сочи
Фото: РИА Новости
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников высказал сомнение относительно необходимости ограничительных мер на фоне коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По мнению врача, некоторые запреты просто абсурдны и "подрывают веру в адекватность действий".
"Переполненные пляжи — яблоку некуда упасть, в море — компот из тел. При этом великолепный 50-метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее, на бортик пускают, а плавать — нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно — на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? Правильно, идиотизм!",
— написал врач и добавил, что носить или не носить перчатки — должно оставаться личным делом каждого, потому что без регулярной замены они сами становятся источников инфекций.
"У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну хоть бассейны откройте!",
— заключил Мясников.
Ранее "Рамблер" писал, что в России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса.
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Комментарии 13
Коронавирус , Александр Мясников , Роспотребнадзор
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