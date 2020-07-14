Почему молодые тяжело и долго болеют коронавирусом

Коронавирус не просто поражает молодых и спортивных людей — симптомы заболевания наблюдаются у них намного дольше положенного срока. Почему это происходит? Anews приводит жалобы пациентов, а также мнения отечественных и зарубежных специалистов.

«Мне очень тяжело пережить такой удар»

«Я обычно проходила по 8-10 километров в день, чувствовала себя очень бодро, не имела проблем со здоровьем»

— рассказывала 32-летняя уроженка Бостона, США, Лорен Николс.

Но уже прошел 51 день с начала болезни, и симптомы до сих пор не ушли. Женщина постоянно страдает от диареи, отсутствия аппетита, потливости и озноба по ночам и хрипов в горле.

Уже 32 дня симптомы беспокоят еще одна уроженку США, 36-летнюю Келси Микс из Нового Орлеана. Все это время ее мучают головные боли, боли в теле, забитость носа — в период активной болезни также присутствовала сильная одышка.

У Микс были также заражены пятеро родственников — но все они перенесли заболевания легче и сейчас ни от чего не страдают. Келси совершенно не понимает, почему именно в ее случае восстановление затягивается — ведь вкупе со сравнительно молодым возрастом, женщина активно занимается спортом, практикует марафонский бег.

А физиотерапевт Молли Уильямс из Великобритании и вовсе входила в 20 лучших атлетов кроссфита в стране. Успешная гимнастка в юности, сейчас 34-летняя женщина рассказывает о целом букете проблем:

«Раньше мой пульс в состоянии покоя был 50 ударов в минуту, а теперь — около 90. У меня начинается одышка, даже когда я говорю. Мышцы ног невероятно устают, а при ходьбе пульс учащается до 133 ударов».

Помимо тела, похоже, страдает и разум женщины:

«Я постоянно все забываю — помногу раз повторяю одно и то же, но голова не в состоянии удерживать информацию. Я пытаюсь и не могу вспомнить нужное слово. Мне теперь приходится все записывать, чтобы не забыть.

У меня в прошлом не было никаких проблем со здоровьем, и мне очень тяжело пережить такой удар».

До болезни, по словам Уильямс, она приседала со штангой весом до 150 килограмм. Фото — личный архив Молли Уильямс

Армия США переживает

Пока статистика подобных случаев разрознена и масштаб проблемы неясен. Но серьезность ситуации косвенно подтвердил Пентагон . Министерство обороны США признало негодными к службе всех, у кого тест на COVID-19 дал положительный результат — независимо от тяжести протекания болезни, полноты выздоровления и т.д.

Позднее, из-за поднявшегося скандала, правила смягчили — сейчас дорога в армию закрыта тем, кто был госпитализирован.

Опасения военных отчасти объясняет доктор Джон Райт из Брэдфордского института медицинских исследований. Медик говорит, что, по сути, медицина открыла перед собой новый, неизученный пласт проблем, который может приносить коронавирус:

«Мы получаем все больше обращений от пациентов и их лечащих врачей с просьбами о помощи. Некоторые продолжают страдать от первичных симптомов вроде боли в груди и одышки. Рентгеноскопия грудной клетки при этом не показывает никаких аномалий, и при прослушивании тоже все в норме.

У других возникли новые симптомы — головные боли, потеря памяти, проблемы со зрением. У многих развилась депрессия и тревожность.

Мы до сих пор не понимаем, почему у этих пациентов возникли такие долгосрочные проблемы.

Возможно, вирус скрывается где-то у них в организме и вызывает эти непреходящие симптомы, как это бывает у переболевших эболой. Некоторые наши пациенты дают положительный результат на вирус и через несколько недель после того, как они заразились.

Возможно, это связано с тем, что реагент находит остаточные фрагменты вирусной РНК. Если это так, то не исключено, что эти фрагменты РНК вызывают продолжительную реакцию иммунной системы, что и объясняет эти сохраняющиеся симптомы.

Коронавирус крепится к поверхности клетки. Фото — Википедия

Однако более вероятно, что пациенты с затяжными симптомами испытывают более сильную реакцию иммунной системы на первоначальное заражение, на которую накладывается ущерб, причиненный инфекцией их легким и другим органам.

Это малоизученная тема исследований, найти ответы здесь очень непросто».

Что говорят наши специалисты

Действительно, на сегодняшний момент никто не может дать точный ответ, почему некоторые симптомы коронавируса сохраняются после формального выздоровления, и какие новые грани болезни это может открыть. Однако очень многие врачи отмечают, что самый уязвимый перед коронавирусом орган — легкие — нуждается в длительном и пристальном надзоре. Хирург, академик РАН Константин Лядов рекомендует перенесшим коронавирус в течение следующего года минимум трижды сделать КТ легких: через 3, 6 и 12 месяцев. Во время исследования также нужно измерять плотность легочной ткани:

«Если по итогам обследования выяснится, что участки уплотнений сохраняются или расширяются, нужно действовать. У таких пациентов нужно подключать не только дыхательную гимнастику, но и физиотерапию, например, процедуры фореза, позволяющие с помощью электричества или ультразвука доставлять лекарственные вещества к легкому.

Если уплотнения находятся ближе к центру легких, нужна небулайзерная терапия и специальные ингаляции. Ну и, разумеется, нужна умеренная двигательная активность и комплекс специальных упражнений».

До 6 месяцев после перенесенного заболевания могут ждать проявления проблемы с сердцем — например, воспаление сердечной мышцы, профессионально называемое вирусный миокардит.

«Симптомы не очень выраженные, на них многие и внимания-то не обращают, не то что "скорую" вызывают. Многие думают: ну, поднялась температура до 37,1; ну, немотивированная слабость; ну, снижение работоспособности. Поэтому если у человека была подтвержденная коронавирусная инфекция, минимум год надо наблюдать за своим здоровьем",

— предупреждает Константин Лядов.

Профессор факультета фундаментальной медицины МГУ Вячеслав Мареев добавляет, что для предупреждения миокардита важно следить за уровнем белка тропонина.

Никак не уходящая одышка также может объясняться проблемами с сердцем. Мареев говорит, что это, по сути, главный сигнал, что у переболевшего развилась хроническая сердечная недостаточность:

«Сердечную недостаточность очень трудно определить в период коронавирусной инфекции. Но после это сделать очень просто: если человек поднимается на второй этаж и понимает, что недавно делать это было легко, а сейчас у него появляется одышка, он сразу должен задуматься, почему это произошло. Если нет никакого кровотечения и анемии, а одышка вдруг появляется — это первый признак того, что сердце работает плохо».

Диарея после коронавируса может вызываться псевдомембранозным энтероколитом — воспалением кишечника, возникающим из-за принятия сильных медикаментов и размножения бактерий Clostridium difficile.

Также среди распространенных осложнений врачи называют поражение почек. Константин Лядов советует всем переболевшим сдать общий анализ мочи и сделать ультразвуковое исследование почек, даже если никакого ухудшения состояния нет — осложнения с почками могут быть незаметны, а потом быстро переходить в острую форму.

Кроме того, специалисты предостерегают от проблем в области зрения, и особенно — в области нервной системы. Здесь страдает как периферическая (демиелинизация, воспаление нервных окончаний, может выражаться в потере осязательной чувствительности), так и центральная нервная система. Врачи интенсивно исследуют влияние коронавируса на головной мозг — некоторые исследования говорят о поражении областей, ответственных за обоняние. Однако этот вопрос еще мало изучен — не исключено, что именно здесь нужно искать причину провалов в памяти переболевших.