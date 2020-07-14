Врач: приезжие разнесут болезнь по семьям и рабочим местам 

Отмена обязательного режима изоляции для приезжих в Россию может привести к вспышкам заболевания коронавирусом в семьях и на рабочих местах. Об этом Общественной службе новостей сообщила участковый врач-терапевт, член профсоюза врачей города Москвы «Действие» Альбина Стрельченко.

Напомним, с 15 июля главный санитарный врач России Анна Попова разрешила прибывшим на территорию России не проходить двухнедельную изоляцию. Вместо этого людям будет нужно предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Как считает Альбина Стрельченко, подобный подходи приведёт к тому, что туристы и мигранты, приехавшие из стран с высокой заболеваемостью, разнесут болезнь внутри семьи. Врач уточнила, что речь может идти о десятках людей.

Если будут приезжать люди из регионов с высокой заболеваемостью, то будут локальные вспышки

“Учитывая, что сейчас, в общем-то, самоизоляцию начинает соблюдать всё меньше людей, я думаю, что значительно это не повлияет. Другое дело, если будут приезжать люди из тех регионов, где большая заболеваемость, то можно говорить о локальных вспышках. Заболеваемость есть и сейчас, она никуда не делась. Речь идёт о семьях, каких-то коллективах, где один человек заболеет и передаст”,

— сказала она.

Недавно стали известны условия, при которых Финляндия откроет границы для россиян. Это случится только если уровень заболеваемости в России не будет превышать 8 новых случаев заражения на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней.

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